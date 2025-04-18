Доксициклін-Дарниця (Doxycyclin-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,18
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,16
Економія при броні: -9,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,46
Економія при броні: -10,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
83,48
Економія при броні: -5,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,17
Економія при броні: -17,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,79
Економія при броні: -10,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
92,11
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,87
Економія при броні: -5,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,90
Економія при броні: -11,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,74
Економія при броні: -11,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,46
Економія при броні: -13,55 грн