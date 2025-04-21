Доксициклін-Дарниця (Doxycyclin-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,60
Економія при броні: -11,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
88,35
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,07
Економія при броні: -14,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,16
Економія при броні: -12,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,33
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
98,70
Економія при броні: -14,18 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
86,83
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,63
Економія при броні: -13,42 грн