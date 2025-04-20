Доксициклін-Дарниця (Doxycyclin-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,83
Економія при броні: -12,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,56
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,45
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,18
Економія при броні: -11,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,79
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,56
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
91,62
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,60
Економія при броні: -7,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,17
Економія при броні: -16,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
83,57
Економія при броні: -7,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,29
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,56
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,99
Економія при броні: -12,97 грн