Лінкоміцин-Здоров'я (Lincomycin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Лінкоміцин-Здоров'я розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
135,10 грн