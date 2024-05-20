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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Запоріжжя (26073) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
81,34
Економія: -12,66 грн
68,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
88,32
Економія: -8,36 грн
79,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
98,62
Економія: -6,71 грн
91,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
98,30
Економія: -9,58 грн
88,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
95,02
Економія: -5,39 грн
89,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (2)
99,34
Економія: -6,24 грн
93,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
103,06
Економія: -16,27 грн
86,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
96,01
Економія: -11,91 грн
84,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (3)
89,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
97,31
Економія: -7,75 грн
89,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
102,01
Економія: -12,43 грн
89,58 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -4,99 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
99,16
Економія: -9,21 грн
89,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
93,54
Економія: -6,04 грн
87,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
96,18
Економія: -8,80 грн
87,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
101,30
Економія: -14,32 грн
86,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
96,46
Економія: -15,01 грн
81,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
97,47
Економія: -8,47 грн
89,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (1)
94,85
Економія: -9,09 грн
85,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
95,29
Економія: -14,63 грн
80,66 грн