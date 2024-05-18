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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (26073) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (2)
102,25
Економія: -13,40 грн
88,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -16,37 грн
90,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
92,62
Економія: -7,52 грн
85,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
83,91
Економія: -13,55 грн
70,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
96,49
Економія: -8,59 грн
87,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
77,48
Економія: -6,96 грн
70,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
98,86
Економія: -13,67 грн
85,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
99,82
Економія: -7,20 грн
92,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
96,68
Економія: -10,32 грн
86,36 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -12,63 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -32,37 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -13,88 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -12,63 грн
90,62 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
97,47
Економія: -8,47 грн
89,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
99,30
Економія: -9,35 грн
89,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
99,98
Економія: -10,40 грн
89,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -11,86 грн
84,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
82,06
Економія: -11,52 грн
70,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
108,39
Економія: -7,72 грн
100,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (2)
100,61
Економія: -7,51 грн
93,10 грн