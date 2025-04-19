Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
10.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
11.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
61.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
61.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
62.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
65.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
66.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
68.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
68.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
69.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/2
81.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
84.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 11-А
84.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
99.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
109.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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