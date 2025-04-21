Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Агрономічне, вул. Центральна, 2-А
10.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, -
19.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18-А
24.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
52.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 2-А
52.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 7
59.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 58
67.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 20
73.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 5-Г
77.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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