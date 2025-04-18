Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
282,20
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 51
11.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
13.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
13.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
20.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 7/9-Н
20.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Лиманське, вул. БОС (Будинок Офіцерського Складу), 145
57.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
62.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
66.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
81.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
85.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
94.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс