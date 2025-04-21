Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
246,15
Економія при броні: -14,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
63.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
64.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
86.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
93.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
98.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
107.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
107.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
107.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
282,20
Економія при броні: -4,00 грн