Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Коваліва, 46-Г
73.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
75.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Хмельницького Богдана, 22
91.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 8-А
120.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бучач, вул. Галицька, 49
131.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68
136.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
137.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
160.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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