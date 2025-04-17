Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
235,80
Економія при броні: -18,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
5.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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