Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
257,83
Економія при броні: -13,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
29.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
39.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
49.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
60.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/2
62.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
69.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
83.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
84.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
92.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
102.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
103.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
106.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс