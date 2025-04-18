Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
5.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
5.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
7.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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