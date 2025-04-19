Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Дніпро
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
9.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
26.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 11-А
28.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
51.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
63.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
66.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
71.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
72.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
77.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
77.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
78.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
92.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
93.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
101.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
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