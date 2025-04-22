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Варфарекс
®
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Варфарекс
®
(Warfarex)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
282,84
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
286,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
259,62
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
260,28
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1
104.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
245,83
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
286,10
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
271,02
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Батурин, вул. Ющенка, 19-А
111.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
274,04
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Єдності, 61
114.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
261,12
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
114.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
275,45
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
241,09
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
261,68
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
268,35
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
115.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
259,37
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
261,48
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
270,76
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
261,52
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
273,68
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 43
117.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
272,13
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будищанська, 7-Г
117.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Гріндекс
261,26
грн
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