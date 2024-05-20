Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Запоріжжя (49311) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 205 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: пакетик (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (17)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакетик (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: пакетик (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: суспензія для перорального застосування (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: пакетик (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: пакетик (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В