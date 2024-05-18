Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАНТАЦИДИАнтациди з вітрогінними (антифлатулентами)Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)Алмагель® НеоЦіни в аптеках

Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Харків (49311) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: пакетик (12)
312,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
275,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: суспензія для перорального застосування (17)
323,14
Економія: -47,73 грн
275,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: пакетик (10)
282,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
283,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: пакетик (8)
293,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: суспензія для перорального застосування (6)
326,60
Економія: -33,49 грн
293,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: пакетик (10)
283,40 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
282,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), пакетик (11)
389,00
Економія: -109,00 грн
280,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
293,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
372,50
Економія: -88,40 грн
284,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: суспензія для перорального застосування (18)
320,99
Економія: -39,47 грн
281,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
283,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: пакетик (14)
297,40 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: суспензія для перорального застосування (8)
274,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
326,16
Економія: -33,05 грн
293,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
283,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), пакетик (16)
299,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
282,00 грн