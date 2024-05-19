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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Львів (49309) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
150,75 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
166,30
Економія: -22,44 грн
143,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
137,26 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
157,51
Економія: -1,74 грн
155,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
149,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
160,50
Економія: -20,08 грн
140,42 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
154,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
137,27 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
160,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
179,50
Економія: -39,08 грн
140,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
177,99
Економія: -37,57 грн
140,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
150,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
149,48
Економія: -16,18 грн
133,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
163,22
Економія: -32,18 грн
131,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
150,75 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
156,99
Економія: -16,57 грн
140,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
183,99
Економія: -43,57 грн
140,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
150,75 грн