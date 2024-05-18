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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Харків (49309) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
139,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
131,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
159,65
Економія: -33,34 грн
126,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
136,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
137,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
136,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
163,94
Економія: -36,89 грн
127,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
139,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
137,15 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
136,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
194,90
Економія: -54,60 грн
140,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
136,59 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
186,60
Економія: -44,50 грн
142,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -19,63 грн
140,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
138,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
149,11 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
137,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
161,93
Економія: -33,33 грн
128,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
138,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
150,15 грн