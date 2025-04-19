Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,14
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,66
Економія при броні: -6,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
94,48
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,90
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,05
Економія при броні: -3,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,90
Економія при броні: -4,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,55
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
105,33
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
91,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,63
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,28
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,91
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,71
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
97,98
Економія при броні: -8,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,52
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
94,48
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,95
Економія при броні: -6,65 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,35
Економія при броні: -5,35 грн