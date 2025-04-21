Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,92
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,82
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,83
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,42
Економія при броні: -14,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,59
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,00
Економія при броні: -15,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,90
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,34
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,15
Економія при броні: -17,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,80
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,57
Економія при броні: -18,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,30
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,60
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,60
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,26
Економія при броні: -14,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,48
Економія при броні: -16,85 грн