Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,85
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,24
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,21
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,30
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,48
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
97,63
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,97
Економія при броні: -13,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,22
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,87
Економія при броні: -15,28 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,73
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,68
Економія при броні: -13,09 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
91,02
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,98
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,29
Економія при броні: -4,39 грн