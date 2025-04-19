Львів (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,70
Економія при броні: -11,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,70
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,94
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,70
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,26
Економія при броні: -15,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум