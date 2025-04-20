Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,98
Економія при броні: -14,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,02
Економія при броні: -5,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,31
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,88
Економія при броні: -12,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,80
Економія при броні: -16,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
86,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,15
Економія при броні: -15,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,62
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
86,90
Економія при броні: -0,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,36
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,56
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,49
Економія при броні: -17,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,05
Економія при броні: -11,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
86,80
Економія при броні: -0,40 грн