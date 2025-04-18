Харків (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,10
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
98,60
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,03
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,34
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,67
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,02
Економія при броні: -15,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,71
Економія при броні: -18,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,70
Економія при броні: -13,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,88
Економія при броні: -7,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
103,95
Економія при броні: -15,85 грн