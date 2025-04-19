Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,40
Економія при броні: -9,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,23
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,70
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
86,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,42
Економія при броні: -11,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,13
Економія при броні: -16,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,91
Економія при броні: -13,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,74
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,21
Економія при броні: -16,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,01
Економія при броні: -17,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,92
Економія при броні: -3,33 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,52
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
99,58
Економія при броні: -8,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,37
Економія при броні: -16,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,25
Економія при броні: -17,78 грн