Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,37
Економія при броні: -6,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
96,25
Економія при броні: -9,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
101,97
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,06
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
95,46
Економія при броні: -3,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
100,62
Економія при броні: -5,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
89,30
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
94,63
Економія при броні: -14,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ланцерол® капсули 30 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
102,70
Економія при броні: -15,98 грн