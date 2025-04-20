Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
259,44
Економія при броні: -37,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
274,64
Економія при броні: -12,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
249,00
Економія при броні: -31,00 грн
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,00
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
253,77
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
276,99
Економія при броні: -44,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
267,60
Економія при броні: -30,76 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
280,10
Економія при броні: -47,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
240,65
Економія при броні: -18,65 грн
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
267,75
Економія при броні: -35,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн