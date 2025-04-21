Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
270,95
Економія при броні: -41,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
273,57
Економія при броні: -39,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
267,00
Економія при броні: -37,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
270,44
Економія при броні: -40,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
269,04
Економія при броні: -39,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
275,29
Економія при броні: -46,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма