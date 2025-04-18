Київ (адресу не вказано)
Доступно в 480 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
258,20
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
305,40
Економія при броні: -84,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
267,10
Економія при броні: -40,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
276,54
Економія при броні: -35,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,50
Економія при броні: -16,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
274,20
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
275,31
Економія при броні: -40,76 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
255,67
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
266,67
Економія при броні: -10,34 грн