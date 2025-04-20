Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
258,20
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
276,65
Економія при броні: -35,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
246,81
Економія при броні: -24,81 грн
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
271,49
Економія при броні: -41,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
274,81
Економія при броні: -33,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
270,64
Економія при броні: -50,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
258,20
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
268,91
Економія при броні: -48,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
275,42
Економія при броні: -44,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
280,44
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
272,94
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
247,50
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
275,44
Економія при броні: -41,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
249,00
Економія при броні: -31,00 грн
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60
Економія при броні: -27,40 грн