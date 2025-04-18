Харків (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
268,50
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
270,64
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
252,19
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
270,61
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
281,62
Економія при броні: -43,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
258,20
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Уніклофен краплі очні, розчин 0.1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
263,60 грн