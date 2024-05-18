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Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (441669) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
67,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
62,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
59,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
55,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
57,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
47,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
49,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
57,22
Економія: -9,66 грн
47,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
41,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
45,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
60,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
64,21
Економія: -6,71 грн
57,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
68,20
Економія: -10,18 грн
58,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (2)
68,67
Економія: -11,18 грн
57,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
68,24
Економія: -10,58 грн
57,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
68,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (2)
60,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
62,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
60,03 грн