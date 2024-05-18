Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (441669) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Науки, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Холодногірська, 2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43