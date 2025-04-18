Гліклазид-Здоров'я (Gliclazide-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
71,83
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
69,64
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
64,35
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,77
Економія при броні: -3,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,24
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,36
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
66,21
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
66,41
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
65,53
Економія при броні: -3,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
64,42
Економія при броні: -2,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,20
Економія при броні: -4,90 грн