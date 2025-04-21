Гліклазид-Здоров'я (Gliclazide-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
66,12
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
40,60
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
71,75
Економія при броні: -9,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
70,36
Економія при броні: -8,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,08
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,53
Економія при броні: -3,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,00
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
70,70
Економія при броні: -8,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,41
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,50
Економія при броні: -3,44 грн