Гліклазид-Здоров'я (Gliclazide-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
67,56
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
65,25
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,34
Економія при броні: -3,47 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,20
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,20
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,20
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,80
Економія при броні: -3,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,20
Економія при броні: -6,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я