Гліклазид-Здоров'я (Gliclazide-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 622 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,01
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
54,80
Економія при броні: -4,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,36
Економія при броні: -3,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,45
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,43
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,19
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,52
Економія при броні: -2,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я