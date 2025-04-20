Гліклазид-Здоров'я (Gliclazide-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,78
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,58
Економія при броні: -3,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,63
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
63,66
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
70,20
Економія при броні: -8,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
71,90
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
64,47
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
71,25
Економія при броні: -13,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,31
Економія при броні: -3,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гліклазид-Здоров'я таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я