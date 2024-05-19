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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 300 мг блістер, №28 - Київ (149395) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
125,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
95,83 грн
Фітоцентр
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Любомль, вул. Володимирська, 1-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (14)
116,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом