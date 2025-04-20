Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1081,00
Економія при броні: -203,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1072,00
Економія при броні: -188,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
662,54
Економія при броні: -57,66 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1122,82
Економія при броні: -96,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
619,90
Економія при броні: -110,12 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1144,35
Економія при броні: -138,53 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
742,60
Економія при броні: -232,30 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
616,00
Економія при броні: -118,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1072,00
Економія при броні: -188,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
616,00
Економія при броні: -114,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1072,00
Економія при броні: -177,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
706,80
Економія при броні: -196,50 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1277,20
Економія при броні: -389,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
701,76
Економія при броні: -23,17 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1104,95
Економія при броні: -34,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,10
Економія при броні: -363,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
653,28
Економія при броні: -137,71 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1107,50
Економія при броні: -181,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
639,34
Економія при броні: -130,05 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1210,28
Економія при броні: -314,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
643,06
Економія при броні: -89,35 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1084,91
Економія при броні: -158,69 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн