Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
665,05
Економія при броні: -144,07 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1154,37
Економія при броні: -270,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
678,00
Економія при броні: -151,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1214,60
Економія при броні: -315,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
647,97
Економія при броні: -140,91 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1098,51
Економія при броні: -173,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -201,80 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,10
Економія при броні: -351,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -201,80 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,10
Економія при броні: -351,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
696,30
Економія при броні: -170,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
614,76
Економія при броні: -107,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1088,05
Економія при броні: -154,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
654,06
Економія при броні: -124,99 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1135,29
Економія при броні: -251,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
696,30
Економія при броні: -170,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
700,40
Економія при броні: -174,10 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1276,10
Економія при броні: -376,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
619,49
Економія при броні: -111,82 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1116,33
Економія при броні: -228,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
643,30
Економія при броні: -54,36 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1079,30
Економія при броні: -191,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -201,80 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30
Економія при броні: -328,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
617,18
Економія при броні: -107,41 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1071,27
Економія при броні: -45,44 грн