Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
674,03
Економія при броні: -115,01 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1115,56
Економія при броні: -121,15 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
682,44
Економія при броні: -134,49 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1172,56
Економія при броні: -184,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
612,99
Економія при броні: -103,62 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1211,45
Економія при броні: -213,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
628,94
Економія при броні: -119,57 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1113,15
Економія при броні: -115,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
708,80
Економія при броні: -195,30 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,10
Економія при броні: -361,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
611,15
Економія при броні: -85,44 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1069,27
Економія при броні: -73,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
615,11
Економія при броні: -105,74 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1088,68
Економія при броні: -90,64 грн