Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
620,25
Економія при броні: -99,83 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1141,86
Економія при броні: -159,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -179,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1120,30
Економія при броні: -231,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
636,85
Економія при броні: -127,25 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1215,42
Економія при броні: -135,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
696,30
Економія при броні: -181,30 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
629,59
Економія при броні: -120,10 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1114,30
Економія при броні: -189,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
675,92
Економія при броні: -165,15 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1136,63
Економія при броні: -211,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -213,10 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -179,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
631,25
Економія при броні: -124,13 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1196,17
Економія при броні: -240,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
627,23
Економія при броні: -77,26 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1153,63
Економія при броні: -188,29 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
659,84
Економія при броні: -81,21 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1180,84
Економія при броні: -215,50 грн