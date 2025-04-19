Львів (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
656,98
Економія при броні: -151,45 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1113,78
Економія при броні: -205,05 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -184,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1214,60
Економія при броні: -328,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -184,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1215,70
Економія при броні: -329,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,10
Економія при броні: -365,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
658,49
Економія при броні: -151,27 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,85
Економія при броні: -264,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
648,59
Економія при броні: -141,82 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1199,43
Економія при броні: -227,55 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
706,80
Економія при броні: -197,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1276,10
Економія при броні: -390,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -184,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
706,80
Економія при броні: -197,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн