Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -219,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
621,67
Економія при броні: -127,19 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1200,23
Економія при броні: -326,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
616,00
Економія при броні: -120,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1094,00
Економія при броні: -218,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
677,68
Економія при броні: -99,46 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1100,71
Економія при броні: -98,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
647,84
Економія при броні: -153,06 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1092,97
Економія при броні: -218,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1191,71
Економія при броні: -225,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
662,97
Економія при броні: -156,17 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1117,19
Економія при броні: -151,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
742,60
Економія при броні: -233,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1251,00
Економія при броні: -365,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
656,66
Економія при броні: -149,86 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1090,25
Економія при броні: -124,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
661,85
Економія при броні: -154,88 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1116,61
Економія при броні: -234,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -219,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
630,18
Економія при броні: -123,21 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1135,61
Економія при броні: -253,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
719,37
Економія при броні: -212,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1207,07
Економія при броні: -325,39 грн