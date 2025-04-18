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Терафлекс® (Theraflex)

Терафлекс® (Theraflex)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 382 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1105,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
655,59 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1119,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
708,91 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1217,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
593,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1020,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
618,75
Економія при броні: -98,08 грн
520,67 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1082,61
Економія при броні: -106,87 грн
975,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
664,51 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1103,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
658,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1132,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
647,97 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1087,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
579,10 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1086,48
Економія при броні: -85,72 грн
1000,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
650,54 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1075,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
672,60
Економія при броні: -152,40 грн
520,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
649,62 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1115,88 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
646,02 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1113,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
649,24 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1057,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -173,80 грн
520,20 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
644,05 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1113,75 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1069,62 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
540,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
957,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
655,74
Економія при броні: -116,58 грн
539,16 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1126,78
Економія при броні: -159,75 грн
967,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
647,03 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1113,33 грн
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