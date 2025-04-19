Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 289 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
646,29
Економія при броні: -97,66 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1134,13
Економія при броні: -235,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
670,55
Економія при броні: -121,92 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1109,81
Економія при броні: -211,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
721,14
Економія при броні: -42,30 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1129,43
Економія при броні: -128,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
728,10
Економія при броні: -219,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1252,20
Економія при броні: -365,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
706,80
Економія при броні: -197,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1104,70
Економія при броні: -218,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
726,24
Економія при броні: -174,93 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1137,42
Економія при броні: -146,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
654,78
Економія при броні: -147,82 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1104,68
Економія при броні: -220,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -184,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,30
Економія при броні: -341,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
622,50
Економія при броні: -71,19 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1101,75
Економія при броні: -111,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
655,40
Економія при броні: -104,09 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1125,81
Економія при броні: -135,07 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
665,79
Економія при броні: -149,81 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1228,50
Економія при броні: -226,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
622,20
Економія при броні: -115,00 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1101,23
Економія при броні: -217,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
726,72
Економія при броні: -219,52 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1117,86
Економія при броні: -234,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
609,20
Економія при броні: -35,28 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1078,22
Економія при броні: -113,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр