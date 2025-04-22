Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50
Економія при броні: -269,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
642,61
Економія при броні: -19,28 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
989,39
Економія при броні: -29,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -173,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
700,70
Економія при броні: -180,40 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
627,58
Економія при броні: -117,80 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1077,83
Економія при броні: -189,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
693,90 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
634,25
Економія при броні: -38,71 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1094,72
Економія при броні: -66,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
724,00
Економія при броні: -203,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50
Економія при броні: -269,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
620,49
Економія при броні: -76,33 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1065,65
Економія при броні: -177,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
694,00
Економія при броні: -173,70 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1192,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
610,44
Економія при броні: -100,95 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1048,39
Економія при броні: -138,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
719,71
Економія при броні: -175,55 грн
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр
1154,71
Економія при броні: -148,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Терафлекс® капсули флакон №60
Байєр
Терафлекс® капсули флакон №120
Байєр