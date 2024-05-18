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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №30 - Харків (404718) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
460,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
443,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
474,99
Економія: -31,99 грн
443,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
448,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (3)
448,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
451,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
443,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
481,67
Економія: -38,94 грн
442,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (4)
451,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
484,06
Економія: -42,68 грн
441,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (7), блістер (4)
437,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
437,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
436,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
447,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
451,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
448,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
517,45
Економія: -78,42 грн
439,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
510,12
Економія: -67,00 грн
443,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (2)
494,05 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
453,90 грн