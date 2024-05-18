Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №30 - Харків (404718) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 170 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13